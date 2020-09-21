Bu haftaki program konuları:
Ankara Film Festivali
Adana Altın Koza Film Festivali
Ayvalık Film Festivali
Haftanın Vizyon Filmleri:
– Radyoaktif (Radioactive)
– Duvara Karşı (Gegen die Wand / Head-On)
– Scoob!
– After Paramparça (After We Collided)
– Ajan Jade Black (Agent Jade Black)
– Ben Böyle Şansın
Kanal B – Günce Programı (17 Eylül 2020)Published 21 Eylül, 2020 Ödüller/Festivaller , Günce , Haberler , Sinema , Televizyon Leave a Comment
Bu haftaki program konuları:
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