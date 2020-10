Kanal B – Günce Programı (24 Eylül 2020)

Bu haftaki program konuları:

Adana Altın Koza Film Festivali

Ayvalık Film Festivali

Haftanın Vizyon Filmleri:

-Sekiz Yüz (Ba Bai / The Eight Hundred)

-Kovan

-David Copperfield’ın Çok Kişisel Hikayesi (The Personal History of David Copperfield)

-Ormandaki Cadı (Witches in the Woods)

-Ölümsüzlerin Savaşı (The Immortal Wars: Resurgence)

-Randıman

-Cin Baskını