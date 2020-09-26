Bu haftaki program konuları:
Konular:
Adana Altın Koza Film Festivali
Ayvalık Film Festivali
Haftanın Vizyon Filmleri:
-Sekiz Yüz (Ba Bai / The Eight Hundred)
-Kovan
-David Copperfield’ın Çok Kişisel Hikayesi (The Personal History of David Copperfield)
-Ormandaki Cadı (Witches in the Woods)
-Ölümsüzlerin Savaşı (The Immortal Wars: Resurgence)
-Randıman
-Cin Baskını
Kanal B – Günce Programı (24 Eylül 2020)Published 26 Eylül, 2020 Ödüller/Festivaller , Günce , Haberler , Sinema Leave a Comment
Bu haftaki program konuları:
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