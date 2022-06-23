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Kanal B – Günce Programı (25 Şubat 2021)

Published 23 Haziran, 2022 Ödüller/Festivaller , Günce , Haberler , Sinema Leave a Comment

Bu haftaki program konuları:

İstanbul Film Festivali – Şubat Seçkisi
İstanbul Modern – Oscar’ın Yabancıları
Berlin Film Festivali (Berlinale)
Altın Küre Tahminleri
Dijital platformlardan öneriler:
– Doğum Günü 4 Temmuz (Born on the Fourth of July)

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Sinema Manyakları blog'u Hasan Nadir Derin tarafından hazırlanmaktadır.
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