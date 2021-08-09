Kanal B – Günce Programı (19 Kasım 2020)

Bu haftaki program konuları:
Sinemalar Yeniden Kapanıyor
İstanbul Film Festivali – Kasım Seçkisi
Suç ve Ceza Film Festivali
Haftanın Filmleri:
-İki Gözüm Ahmet
-Şans Tanrıçası (La Dea Fortuna)
-Sıra Dışı (Freaky)
Sinema Manyaklarının Uğrak Yeri
Bu haftaki program konuları:
Sinemalar Yeniden Kapanıyor
İstanbul Film Festivali – Kasım Seçkisi
Suç ve Ceza Film Festivali
Haftanın Filmleri:
-İki Gözüm Ahmet
-Şans Tanrıçası (La Dea Fortuna)
-Sıra Dışı (Freaky)
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