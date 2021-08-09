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Kanal B – Günce Programı (19 Kasım 2020)

Published 9 Ağustos, 2021 Ödüller/Festivaller , Günce , Haberler , Sinema Leave a Comment

Bu haftaki program konuları:

Sinemalar Yeniden Kapanıyor
İstanbul Film Festivali – Kasım Seçkisi
Suç ve Ceza Film Festivali
Haftanın Filmleri:
-İki Gözüm Ahmet
-Şans Tanrıçası (La Dea Fortuna)
-Sıra Dışı (Freaky)

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Sinema Manyakları blog'u Hasan Nadir Derin tarafından hazırlanmaktadır.
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