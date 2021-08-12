Kanal B – Günce Programı (26 Kasım 2020)

Bu haftaki program konuları:
İstanbul Film Festivali – Kasım Seçkisi
Zeugma Film Festivali
İstanbul Modern – Alman Filmleri Seçkisi
Online platformlardan öneriler:
– 2001: Bir Uzay Macerası (2001: A Space Odyssey)
– Diego Maradona
– Sibel
Sinema Manyaklarının Uğrak Yeri
Bu haftaki program konuları:
İstanbul Film Festivali – Kasım Seçkisi
Zeugma Film Festivali
İstanbul Modern – Alman Filmleri Seçkisi
Online platformlardan öneriler:
– 2001: Bir Uzay Macerası (2001: A Space Odyssey)
– Diego Maradona
– Sibel
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